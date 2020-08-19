Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı'nın ilk kriminal laboratuvarı faaliyete başladı - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığın gümrük muhafaza ekipleri ve diğer kolluk birimlerinin hizmetine sunulmak üzere ilk tam teşekküllü ve modern kriminal laboratuvarının faaliyete başladığını açıkladı.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın ilk tam teşekküllü ve modern kriminal laboratuvarının Ankara'da hizmete girdiğini bildirdi. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza birimleri tarafından her gün gümrük kapılarında, limanlarda ve havalimanlarında başta uyuşturucu maddeler olmak üzere çok farklı türde kaçak eşya yakalamalarının gerçekleştirildiğini hatırlattı. Yasa dışı bu girişimlerle daha etkin mücadele edebilmek için gerekli tüm imkanları sağladıklarını anlatan Pekcan, "Bir yandan suçu önlemeye yönelik teknolojik yatırımlarımıza devam ederken, diğer yandan da suça konu olan eşya ve delillerin tespiti ve analizi noktasında kurumsal kapasitemizi geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.