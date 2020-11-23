Ticaret Bakanlığı'nın kriminal laboratuvarında 3 ayda 5 bin analiz yapıldı - Son Dakika

ANKARA'da geçen ağustos ayında kurulan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'nda, gümrük kapılarında ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin analizi yapılıyor. Laboratuvarda 3 ayda 5 bin analiz yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, Ankara Lojistik Üssünde 156 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, uzman personeli ve son teknoloji cihaz ve ekipmanlarıyla narkotik ve psikotrop maddelerin türleri ve miktarlarının tespiti ve analizini yapıyor. Olay yerlerinden elde edilen delilleri inceleyerek bilirkişi raporu oluşturmakla görevli Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, suç ve suç delillerinin incelenmesini ve çözümlenmesini sağlayarak, suçla mücadelede önemli bir işlev görüyor.