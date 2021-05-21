Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı nisanda 552 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 552 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, nisan ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 552 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 17 yurt içi satış ve teslim, 5 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 26 oldu.