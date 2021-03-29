Ticaret Bakanlığınca 'Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri' düzenlenecek - Son Dakika

ANKARA (İHA) – Ticaret Bakanlığı firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenliyor.

2020 yılı Mart ayına kadar yüz yüze olarak yerinde gerçekleştirilen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri organizasyonları Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online olarak devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Aksaray, Konya, Akşehir-Konya, Beyşehir-Konya, Ereğli-Konya ve Ilgın-Konya'da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek.

Seminer tarihleri ise şu şekilde: "Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları (5 Nisan 2021), Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu (5 Nisan 2021), İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (5 Nisan 2021), Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları (6 Nisan 2021), Ticarette Teknik Engeller (6 Mart 2021), 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (6 Nisan 2021), Türk EXİMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları (6 Nisan 2021) ve E-Ticaret/ E- İhracat Uygulamaları (6 Nisan 2021), konularını kapsamaktadır".

Ticaret Bakanlığınca, 2020 yılında 75 ilde, 17 işbirliği kuruluşu ile 45 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenmiş ve bu seminerlere 4.131 kişi katılım sağlandı.

2021 yılı Ocak-Mart döneminde 7 işbirliği kuruluşu ile 17 ilde gerçekleştirilen 15 online Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine 2.898 kişi katılım sağladı. 2021 yılında video konferans yöntemiyle 55 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmesi planlanlanıyor. - ANKARA