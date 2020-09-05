Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığının dijitalleşmeye yönelik çalışmaları hızla sürüyor

Son dönemde dijitalleşme alanında çalışmalarına hız katan ve bu alanda birçok önemli projeye imza atan Ticaret Bakanlığı, dijital dünyada da Kadın Girişimcilerin yanında.

Ticaret Bakanlığının Türkiye Kadın Girişimci Fiziki/Online Network Programı ve Export Akademi Programı SheTrades Outlook platformunda iyi uygulama örnekleri olarak seçildi.

SheTrades İnisiyatifi, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından oluşturulan International Trade Center (ITC)'nin 2021'e kadar küresel çapta 3 milyon kadın girişimciyi bünyesine alma hedefi ile hayata geçti.

Kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla küresel çapta politika yapıcılar için yol gösterici dijital bir araç olarak tasarlanan SheTrades Outlook Platformunda 25 ülkenin iyi uygulama örneklerine yer verilecek. Platform Temmuz ayında kullanıma açıldı.

27 ilde kadın girişimciler için network toplantıları gerçekleşti

Bu kapsamda, SheTrades İnisiyatifi Ticaret Bakanlığınca Mayıs ayında dijital ortama aktarılan ve 81 ilde kadın girişimcilere doğrudan ulaşarak onları bir çatı altında toplayarak ihracata yönlendirmek amacıyla yürütülen Türkiye Kadın Girişimci Fiziki/Online Network Programı "mükemmel" olarak nitelendirildi. Program, söz konusu Platformda iyi uygulama örnekleri arasında yerini alacak. Program kapsamında 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla 27 ile yönelik kadın girişimci network toplantıları gerçekleştirilerek, networkün 81 ile yayılması için çalışmalar sürdürülmekte.

Tüm KOBİ'ler için online ortama taşındı

Aynı şekilde Ticaret Bakanlığı'nca UPS ortaklığında Kamu-Özel Sektör işbirliği ile yürütülen Export Akademi Programı da iyi uygulama örneği olarak listelenecek.

2019 senesinde yalnızca kadın ve genç girişimcilere açık olacak şekilde hayata geçirilen Export Akademi Programı, tüm KOBİ'lerin ihracatçı olabilmeleri, küresel tedarik zincirlerinde yerlerini alabilmeleri ve özellikle e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için Nisan ayında online ortama taşındı. Nisan ayından bu yana gerçekleştirilen 4 online programda yaklaşık 2 bin girişimci e-ihracata ilişkin süreçler hakkında detaylı bilgiler edindi.

Melek yatırımcılarla ihracata yönelik yeni iş fikirleri

Bunların yanı sıra Ticaret Bakanlığı, ticarette dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformunu girişimcilere sunmak için çalışmalarını sürdürmekte. Kadın İhracatçı Network Platformu ile kadın girişimcilerin kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapmaları ve ihtiyaç duydukları network ağını oluşturmaları amacıyla hayata geçirilecek online platform ile kadın girişimciler ihracata yönlendirilecek. Melek Yatırımcı Platformu ile melek yatırımcılarla ihracata yönelik yeni iş fikirlerine sahip girişimcileri bir araya getirmek amacıyla web tabanlı bir platform oluşturulması ve genç girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi amaçlamakta. - ANKARA