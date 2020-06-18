Son dakika haberi... TİKA, Azerbaycan'da tarihi mirası yeniden canlandırıyor - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Azerbaycan'da bulunan Ömer Sultan Türbesinin restorasyon çalışmalarına başladı.



İslam tasavvuf geleneğinde önemli yere sahip olan, Kafkaslar'dan Anadolu'ya Balkanlar'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada İslam'ın yayılmasında önemli rol üstlenen Pir Ömer Halveti'nin Azerbaycan'ın Şamahı bölgesi Avahıl Köyünde bulunan Ömer Sultan Türbesi, TİKA tarafından restore ediliyor. TİKA'nın başlattığı çalışmalar kapsamında, türbenin restorasyonu ile ilgili mimari, inşaat ve peyzaj projeleri geçtiğimiz yıl tamamlandı. Şimdi ise türbenin bulunduğu alanda yerel arkeologlar ve bilim adamları tarafından arkeolojik kazı ve araştırma çalışması yürütülüyor. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü, Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Azerbaycan Bilimsel Araştırma Proje Enstitüsü, Şamahı Valiliği ve TİKA tarafından ortak yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında türbenin duvarları, kabir, kitabeler ve çeşitli tarihi eserler bulundu. Sona gelinen arkeolojik kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından türbede TİKA tarafından restorasyon işlerine başlanılacak. Restorasyon çalışması sonucunda türbe ve diğer yapıların da içinde bulunduğu tüm tarihi doku bütünüyle muhafaza edilecek ve alanda Pir Ömer Halveti ve Halvetilik ile ilgili bir müze oluşturulacak.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva geçtiğimiz günlerde Şamahı bölgesine gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, Pir Ömer Halveti türbesine giderek TİKA tarafından yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde incelemişti.



Azerbaycan'da 25 yıldır çeşitli alanlarda 950'den fazla kalkınma ve kültürel iş birliği projesine imza atan TİKA tarafından ülkede ortak kültürel ve tarihi mirasın korunması alanında yürütülmekte olan bir diğer önemli proje kapsamında Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidi de restore ediliyor. Şirvanşah hükümdarı I. Ahsitan'ın döneminde 12. yüzyılda inşa edilmiş olan ve Azerbaycan'ın en önemli tarihi anıtlarından olan Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidinin restorasyon projeleri tamamlanırken, önümüzdeki aylarda tarihi kale ve caminin restorasyon çalışmalarına başlanacağı bildirildi. - BAKÜ