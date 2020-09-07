Son dakika haberi: TİKA'dan Cezayir'de otizmli çocuklara eğitim merkezi desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Cezayir'de 50 otizmli çocuğun eğitim göreceği merkez inşa etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir'de yaklaşık 50 otizmli çocuğun faydalanacağı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete girecek bir eğitim merkezi inşa edildi.

Proje kapsamında, Başkent Cezayir'in Bentalha semtinde bulunan Sağlığın İyileştirilmesi ve Araştırma Geliştirme Milli Vakfı (FOREM) bünyesinde inşa edilen eğitim merkezinde 4 derslik, 1 etkinlik salonu ve 4 bireysel oda bulunuyor.

Eğitim merkezinde, Cezayir'in farklı şehirlerinden gelecek özel eğitim öğretmenleri ile psikologlara otizmli çocukların eğitimlerinde uygulanan yeni metotlarla ilgili eğitimler de verileceği belirtildi.

Cezayir'de geçmiş yıllarda yaşanan terör olaylarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Bentalha semtinde, FOREM Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hayati, TİKA'nın bugüne kadar kendilerine önemli destekler sağladığını, eğitim merkezi sayesinde terör olayları nedeniyle yetim kalan birçok çocuğa eğitim ve barınma imkanı sunulduğunu ve otizmli çocukların eğitimi için inşa edilen merkezin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini ifade etti.