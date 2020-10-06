Son dakika haberi! TİKA'dan Kosovalı hekimlere Kovid-19 eğitimi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kosovalı hekimlere yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele yöntemleri eğitimi video konferans yönetimiyle başladı.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, Sağlık ve Medeniyet Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen programın açılışında yaptığı konuşmada, TİKA olarak ana amaçlarının var olan bilgi ve birikimi dost ülkelerle paylaşmak olduğunu söyledi.

Sağlık alanındaki insan kaynağının gelişmesine ve kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak istediklerini kaydeden Tanyeli, TİKA'nın Kosova'da sağlık alanında hem fiziki hem de insan kaynağı anlamında yatırımlar yaptığını aktardı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da salgının dost ve kardeş ülkelerle dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, gerçekleştirilecek eğitimin ve görüş alışverişlerinin Kosovalılara şifa olması temennisinde bulundu.

Sakar, Türkiye'nin salgının başından beri Kosova'ya çeşitli yardımlarda bulunduğunu anımsatarak, "Elbette TİKA'nın düzenlediği bu yeni normale uygun etkinlik hepsinden anlamlı. Bir anlamda hep istediğimiz balık vermektense balık tutmayı öğretme aşamasına geldiğimizi gösteriyor." dedi.

Teşhis, tedavi ve filyasyon başlıkları altında Türkiye'de elde edilen olumlu tecrübelerin dost ve kardeş ülkelere aktarılmasına katkı sağlamak için alanında uzman hekimler tarafından hazırlanan eğitim programında, 4 gün boyunca 70'ten fazla Kosovalı hekim eğitim alacak.