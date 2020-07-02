Son dakika haberi! TİKA'dan Moğolistan'da hayvan yemi bitkisi yetiştiriciliğine destek - Son Dakika

Son dakika haberi! TİKA'dan Moğolistan'da hayvan yemi bitkisi yetiştiriciliğine destek

Son dakika haberi... Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Moğolistan Tarım Üniversitesi Hayvancılık ve Biyoteknoloji Fakültesi Dekanlığı işbirliğinde gerçekleşen "Hayvan Yemi Bitkisi Yetiştiriciliğine Destek" projesi kapsamında toplam 10 hektar alanda Türkiye'den temin edilen yonca...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Moğolistan Tarım Üniversitesi Hayvancılık ve Biyoteknoloji Fakültesi Dekanlığı işbirliğinde gerçekleşen "Hayvan Yemi Bitkisi Yetiştiriciliğine Destek" projesi kapsamında toplam 10 hektar alanda Türkiye'den temin edilen yonca (Medicago sativa) tohumu ve gerekli ekipmanlar temin edilerek ekim alanları oluşturuldu.

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Moğolistan'da çetin kış iklimi ve yaklaşık 80 milyon hayvan bulunması sebebiyle hayvancılık sektörü ülke ekonomisi içinde büyük paya sahip bulunuyor. Küresel ısınma nedeniyle Moğolistan'da hava sıcaklığının 2.74 derece artması yaz aylarında kuraklık ve hayvan yeminin yetersizliği gibi bir takım sorunlara yol açarak, ülkenin ekonomik altyapısı ve hayvan sahiplerinin hayatını zorlaştırdı. Türkiye'nin hayvancılık ve yem yetiştiriciliği alanındaki tecrübesini Moğolistan'a aktarmak amacıyla ilk kez 2017 yılında başlatılan proje, Türk tarım uzmanlarının Moğolistan toprak yapısı ve iklim koşullarını inceleyerek hazırladığı fizibilite raporu doğrultusunda Moğolistan'ın farklı yerlerde 3 yıldır devam eden deneme ekimi sonucunda ortaya çıkan olumlu sonucu temelinde gerçekleştiriliyor. Töv Vilayeti'nin Altanbulag ve Bornuur ilçelerinde sulamalı ve kuru tarım olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilen proje kapsamında Moğolistan Tarım Üniversitesi Hayvancılık ve Biyoteknoloji Fakültesine bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere laboratuvar ekipmanlarının yanısıra 10 hektar deneme alanları çitle çevrilerek sulama sistemi, motopomp, yem bitkisi presleme makinesi, sırt pülvazatörü temin edildi. Ayrıca Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yerli sertifikalı yonca tohumu desteği sağlandı.


Moğolistan Tarım Üniversitesi Hayvancılık ve Biyoteknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Gürbazar Damdinsüren, "Türkiye'nin ve TİKA'nın desteğiyle 3 yıldır Moğolistan iklim şartlarına uygun yem bitkisi türü oluşturmaya çalışıyoruz. Yıllardır devam eden deneme ekimi ve bilimsel çalışmalar sonucunda olumlu sonuçlar elde ettik. Bugün de projenin bir sonraki aşamasını başlatıyoruz. Proje ile Moğolistan'da protein oranı yüksek ve ülke iklim şartlarına uygun yonca türü yetiştirilerek çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yem temini oluşturulacaktır. Bu alanındaki tecrübelerini paylaşan Türkiye'ye ve her türlü destekte bulunan TİKA'ya şükranlarımı sunarım" dedi. - ANKARA

Moğolistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TİKA'dan Moğolistan'da hayvan yemi bitkisi yetiştiriciliğine destek - Son Dakika

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