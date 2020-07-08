Son dakika haberi... TİKA'dan Pakistan'ın gelişmişlik düzeyi en düşük bölgesine okul servisi yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın gelişmişlik düzeyi en düşük eyaleti Belucistan'daki bir okula kilometrelerce yürüyen öğrenciler için okul servisi yardımı yaptı.

AA muhabirine açıklama yapan TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı, ülkenin en az gelişmiş eyaletinin Gvadar kenti yakınlarında ücretsiz eğitim veren Deniz Kuvvetlerine bağlı okula giden öğrencilerin, özellikle yazın 45 dereceyi bulan sıcaklarda kilometrelerce yürümek zorunda olduğunu belirtti.

Bölgeye hakim çöl iklimi ve imkanların kısıtlı olması nedeniyle bölge öğrencilerine destek vermek istediklerini ifade eden Katırcı, 40 kişi kapasiteli servisin okul yönetimine teslim edildiğini söyledi.

Katırcı, Belucistan'da okula devam etme oranının ülke ortalamasının gerisinde olduğuna dikkati çekerek "Haydi Belucistan okula" sloganıyla bölgede eğitim projelerine ağırlık verdiklerini vurguladı.

Anahtar teslim töreninde konuşan Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kıyı Şeridinden Sorumlu Komutanı Koramiral Faysal Resul Lodhi de Türkiye'ye yardımından dolayı teşekkür ederek, iki ülke bayrağını taşıyan otobüsün ülkenin en geri kalmış bölgesinde eğitim amacıyla kullanılmasının Türkiye-Pakistan dostluğunun en samimi örneği olduğunu dile getirdi.

TİKA aynı bölgede daha önce hiç elektrik ulaşmamış 5 köyde güneş enerjisi sistemini devreye sokmuş, sistem 200 ailenin evine elektrik getirmişti.