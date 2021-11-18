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Tıkanan baca yangına neden oldu - Son Dakika

Tıkanan baca yangına neden oldu

18.11.2021 13:23

Tıkanan baca yangına neden oldu Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tıkanan fırının bacası yangına neden oldu.

Tıkanan baca yangına neden oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tıkanan fırının bacası yangına neden oldu. Korkutan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırına ait bacanın tıkanması sonucu, çatı katında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek kontrol altına aldı. Korkutan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Tıkanan baca yangına neden oldu
Tıkanan baca yangına neden oldu
Tıkanan baca yangına neden oldu
Tıkanan baca yangına neden oldu
Tıkanan baca yangına neden oldu

Şanlıurfa, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tıkanan baca yangına neden oldu - Son Dakika


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