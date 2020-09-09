Son dakika haberi: Tikhanovskaya: "Lukaşenko'nun meşruiyeti kalmadı, yeni seçimler şart" - Son Dakika

Son dakika haberi: Tikhanovskaya: "Lukaşenko'nun meşruiyeti kalmadı, yeni seçimler şart"

Son dakika gündem haberi... Polonya'da temaslarda bulunan Belarus muhalefet lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun herhangi meşruiyetinin kalmadığını, yeni ve adil seçimlerin düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika haberi: Tikhanovskaya:

Polonya'da temaslarda bulunan Belarus muhalefet lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun herhangi meşruiyetinin kalmadığını, yeni ve adil seçimlerin düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Polonya'nın kapılarının özgür ve bağımsız Belarus için mücadele eden herkese açık olduğunu ifade etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Belarus muhalefet lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Başbakanlık ofisinde bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Varşova'daki Belarus Evi'nde Belarus vatandaşlarıyla biraraya gelen ikili burada bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk sözü alan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Polonya'nın yardıma ihtiyaç duyan herkes için açık bir ev olduğunu söyledi. Belaruslularla Dayanışma Programı kapsamında özgür, bağımsız Belarus için mücadele ettikleri için baskıya uğrayan Belarus vatandaşlarına yardım ettiklerini ifade eden Mateusz Morawiecki, Belarusluların verdikleri bağımsızlık mücadelesinin Polonya'daki tüm siyasi güçleri bu ulusa destek noktasında birleştirdiğini aktardı. "Polonya hileli seçimlerden hemen sonra Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi'ni toplantıya çağırdı, gerçekleştirilen toplantı neticesinde Konsey, Belarus ulusunun dile getirdiği özgürlük ve demokrasi düzeninde yaşama iradesini desteklediğini açıkladı" diyen Morawiecki kısa süre içinde Belarus ulusuna ekonomik yardım planı takdim edeceklerini belirtti.

"VATANDAŞLARINI ÜLKEDEN ATAN OTORİTER-DİKTATÖR İKTİDARI PROTESTO EDİYORUZ"

Belarus halkının mücadelesini sürekli olarak AB, Washington dahil uluslararası arenada, dünyadaki tüm demokratik devletlerin gündeminde yer alması için mücadele edeceklerini kaydeden Morawiecki, ülkesinin dövülen, işkenceye uğrayan Belarus vatandaşlarına her türlü yardıma açık olduğunu aktardı. "Otoriter-diktatör iktidarların kendi halkından korkmasının, onu istememesinin bir ifadesi vatandaşlarını ülkeden atmak ve onları hiçbir şekilde ülkeye sokmamak. Bunlar hiçbir şekilde tahayyül bile edilemeyecek şeyler. Bunu tüm gücümüzle protesto ediyoruz" şeklinde konuşan Morawiecki, Svetlana Tikhanovskaya Polonya ulusunun Belarus ulusuna sembolik armağanı olarak Varşova'daki Belarus Evi'nin anahtarını takdim etti.

"BİZLERİ RUHEN, MORALMAN VE FİNANSAL AÇIDAN DESTEKLEYEN DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Başbakan Morawiecki'nin ardından söz alan Svetlana Tikhanovskaya içinde bulundukları zamanın kendileri için zor ancak bir o kadar da sevinçli zamanlar olduğunu söyledi. Şu anda yaşananların kendisinde gurur duygusu uyandırdığını ifade eden Tikhanovskaya, "Belarus ulusu uyandı, ulus kendi hakları için savaşmaya başladı, sevgili vatanımızın kendi geleceği için karar vermek için mücadeleye başladı" şeklinde konuştu. Belarus'ta şiddetin sınır tanımadığını ileri süren Tikhanovskaya, 9 Ağustos'ta tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Aleksander Lukaşenko'nun kendileri ve Belarus ulusu için bir meşruiyetinin bulunmadığını söyledi. "Onu gelecek lider olarak kabul edemeyiz, ülkemizin geleceğini ona emanet edemeyiz. Toplumumuza sadece bir komşuyla dostluk kuran değil de, tüm komşu ülkelerle açık politika yürütecek cumhurbaşkanının seçileceği yeni ve adil seçimler yardım edebilir" diyen Tikhanovskaya içinde bulundukları zor dönemde Belarus diasporasının bulunduğu Polonya dahil, çok sayıda ülkede dostlarının bulunmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Tikhanovskaya, kendisini ve baskı altında tutulan tüm Belarusluları ruhen, moralman ve de finansal açıdan destekleyen söz konusu dostlara teşekkür etti.

Belarus ekonomisinin uçuruma doğru sürüklendiğini kaydeden Tikhanovskaya "İnaniyorum ki yeni seçimlerden sonra Polonya hükümetiyle iyi ilişkilerimizi sürdüreceğiz, bizi finans ve moral açısından destekleyecekler" şeklinde konuştu. Bugün Varşova Üniversitesi'nde bir konferans verecek olan Tikhanovskaya, yarın da ülkenin batısındaki Karpacz kasabasında Karpacz Ekonomik Forumu'na katılacak, ana muhelefet partisi Platofrma Obywatelska'nın lideri Boris Budka ile biraraya gelecek.

(Ebru Orhan/İHA)

Cumhurbaşkanı, Muhalefet, Polonya, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 15:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tikhanovskaya: 'Lukaşenko'nun meşruiyeti kalmadı, yeni seçimler şart' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı İş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı
Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler         
17:05
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü         
16:10
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 22:01:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Tikhanovskaya: "Lukaşenko'nun meşruiyeti kalmadı, yeni seçimler şart" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei