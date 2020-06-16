Son dakika haberi | TİP Genel Başkanı Baş: "Hiçbir karanlık odağın tehditlerine asla pabuç bırakmayız, boyun eğmeyiz" - Son Dakika

Son dakika haberi | TİP Genel Başkanı Baş: "Hiçbir karanlık odağın tehditlerine asla pabuç bırakmayız, boyun eğmeyiz"

Son dakika haberine göre Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Partimize dönük hangi araçlarla ne tür saldırılar düzenlenirse düzenlensin hiçbir güç Türkiye İşçi Partisi'ni, Türkiye işçi sınıfının iktidar mücadelesini bir adım bile geri düşürmeyecektir.

Son dakika haberi | TİP Genel Başkanı Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Partimize dönük hangi araçlarla ne tür saldırılar düzenlenirse düzenlensin hiçbir güç Türkiye İşçi Partisi'ni, Türkiye işçi sınıfının iktidar mücadelesini bir adım bile geri düşürmeyecektir. Hiçbir karanlık odağın tehditlerine asla pabuç bırakmayız, boyun eğmeyiz." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen günlerde TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun ve aynı zamanda Hatay il örgütünün parti faaliyetleri için kullandığı aracın bijonlarının gevşetilerek bir sabotaj girişiminde bulunulduğunu öne sürdü. Kaza yaşanmadan durumun fark edilmesinin ve hiç kimsenin zarar uğramamış olmasının bu durumun ciddiyetini hafifletmeyeceğini vurgulayan Baş, konuyla ilgili olarak başvuruları neticesinde yapılan ilk ön inceleme sonucunda "araca kasıtlı olarak müdahale edildiği" düşüncesinin ağırlık kazandığını ve bu müdahale ile aracın takla atmasının hedeflendiğinin belirtildiğini söyledi.

Yaşanan bu olayın tüm ayrıntılarının açığa çıkartılması gerektiğinin dile getiren Baş, bu konuda TBMM Başkanlığını da göreve çağırdı. Baş, "Partimize dönük hangi araçlarla ne tür saldırılar düzenlenirse düzenlensin hiçbir güç Türkiye İşçi Partisi'ni, Türkiye işçi sınıfının iktidar mücadelesini bir adım bile geri düşürmeyecektir. Hiçbir karanlık odağın tehditlerine asla pabuç bırakmayız, boyun eğmeyiz." diye konuştu.

HDP tarafından başlatılan yürüyüşe "uygulanan hukuk dışı yaklaşımı şiddetle protesto ettiklerini" belirten Baş, HDP'nin başlattığı yürüyüşe dayanışma amacıyla katıldıklarını söyledi.

Baş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin normalleşme adımlarından sonra tablonun pek iç açıcı şekilde ilerlemediğini savundu.

İşçi Partisi, Türkiye, İşçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 04:43 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | TİP Genel Başkanı Baş: 'Hiçbir karanlık odağın tehditlerine asla pabuç bırakmayız, boyun eğmeyiz' - Son Dakika

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