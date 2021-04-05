Son dakika haberi | TIP ÖĞRENCİSİ SUDE'DEN İŞ ADAMI BABASINA DAVA - Son Dakika

Son dakika haberi | TIP ÖĞRENCİSİ SUDE'DEN İŞ ADAMI BABASINA DAVA

05.04.2021 16:32

Son dakika haberi... TIP Fakültesi öğrencisi Sude Ç. (18), boşanma davası açan annesiyle görüştüğü için 'eğitim masrafını' karşılamadığını öne sürdüğü iş adamı babası Tuncay Ç.'ye dava açtı.

TIP Fakültesi öğrencisi Sude Ç. (18), boşanma davası açan annesiyle görüştüğü için 'eğitim masrafını' karşılamadığını öne sürdüğü iş adamı babası Tuncay Ç.'ye dava açtı. Sude Ç. "Doktor olabilmek için babama dava açmak zorunda kaldım, babamı da annemi de çok seviyorum, ikisinin arasında cezalandırılmak istemiyorum. Doktor olup ülkeme faydalı bir genç olmak istiyorum. Türk adaletinin gereğini yapacağına inanıyorum" dedi. İş adamı baba ise, kızının iddialarına cevap vermedi.

İddiaya göre, ünlü bir elektronik şirketinin sahibi olan iş adamı Tuncay Ç.'ye geçen yıl Temmuz ayında eşi boşanma davası açtı. Mahkeme, çiftin kızları Sude'ye 5 bin lira aylık nafaka bağladı. Ancak yine iddiaya göre, iş adamı baba, özel bir üniversitede tıp eğitimi alan kızına, annesiyle görüştüğü gerekçesiyle para ödemedi. Anne-babanın boşanma davası sürerken Sude Ç., babası Tuncay Ç.'ye Büyükçekmece Adliyesi'nde nafaka davası açtı. Annesiyle görüştüğü için babasının kardeşlerine sağladığı eğitim imkanından kendisinin faydalanamadığını iddia eden Sude Ç., DHA'ya konuştu.

"DOKTOR OLABİLMEK İÇİN BABAMA DAVA AÇMAK ZORUNDA KALDIM"

Sude Ç.,"Tıp fakültesi öğrencisiyim ve doktor olma hayaliyle yaşayan bir genç kızım. Babam, annemle görüştüğüm için üniversite ücretimi ödemiyor, senetle borç aldığımdan bu yıl okuyabiliyorum. Ancak, babam üniversite okul ücretimi ödemezse okula devam edememe olasılığım var" dedi.

Babasının Türkiye'nin gizli zenginlerinden biri olduğunu öne süren Sude Ç. "Babamın İstanbul'un merkezinde 26 bin metrekarelik kapalı alanda bir fabrikası var. Doktor olabilmek için babama dava açmak zorunda kaldım. Babamı da annemi de çok seviyorum, ikisinin arasında cezalandırılmak istemiyorum. Doktor olup, ülkeme faydalı bir genç olmak istiyorum. Türk adaletinin gereğini yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

"ANNEMLE GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN BABAM BENİ CEZALANDIRIYOR"

Ağabeyi ve ablasına sağlanan imkanların kendisine sağlanmadığını öne süren Sude Ç. "Ağabeyim de ablam da üniversite ve liseyi paralı okudu, yurt dışında yaz kamplarına gitme olanakları oldu. İkisine de 18 yaşında araba alındı, fakat bunlardan hiçbiri bana yapılmadı, arabayı geçtim okul paramı bile vermeyi reddediyor. Annemle görüştüğüm için aynı olanakların hiçbirinden yararlanamıyorum. Yani bu, babamın annemle görüştüğüm için bana verdiği bir ceza" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM HAKKI KUTSAL VE BU HAK KANUNLARLA KARŞILANMIŞTIR"

Babasından davacı olan Sude Ç.'nin avukatı Mehmet Candan da, "Davacının babası ünlü bir şirketin sahibi. Aynı zamanda Türkiye'nin zenginleri arasında. Bankasında 7 milyar doları var. Yargıtay'da devam eden bir dosyası kapsamında 40 milyon TL alacağı var, aynı zamanda şu an üzerine kayıtlı gayrimenkullerin değeri yaklaşık 250 milyon TL. Malikanelerinde 7 milyon değerinde 1500 metrekarelik bir villası bulunmakta ve kendisi burada yaşamaktadır. Kendisinin özel oförü, masörü, doktoru, hizmetçisi, aşçısı, evinin içerisinde bulunan hamamında kese yaptırmakla görevli tellalı, lüks yatı ve araçları bulunmaktadır. Bu kadar zenginliğe sahip olan davalı Tuncay, eşiyle boşanma davasını bahane gösterip, kızını cezalandırmak için kızının üniversite ücretlerini karşılamamaktadır. Kız çocuğu Sude eniştesinin 80 metrekare evinde 7 kişiyle birlikte yaşamaktadır. Müvekkil kız çocuğunun eğitim hakkı kutsal ve bu hak kanunlarla karşılanmıştır. Büyükçekmece 1. Aile Mahkemesi'nde dava devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan duruşmada karar verilmezse bile bir sonraki duruşmada karar verileceğini düşünüyoruz" dedi.

İDDİALARA CEVAP VERMEDİ

Avukatı aracılığı ile iletişime geçilen iş adamı Tuncay Ç. ise, kızının iddialarına cevap vermedi.

Son dakika haberi | TIP ÖĞRENCİSİ SUDE'DEN İŞ ADAMI BABASINA DAVA
Son dakika haberi | TIP ÖĞRENCİSİ SUDE'DEN İŞ ADAMI BABASINA DAVA
Son dakika haberi | TIP ÖĞRENCİSİ SUDE'DEN İŞ ADAMI BABASINA DAVA
Son dakika haberi | TIP ÖĞRENCİSİ SUDE'DEN İŞ ADAMI BABASINA DAVA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | TIP ÖĞRENCİSİ SUDE'DEN İŞ ADAMI BABASINA DAVA - Son Dakika


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