Son dakika haberi: TIR'a çarpan motosikletli öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: TIR'a çarpan motosikletli öldü

06.07.2022 17:24
Son dakika haberi: TIR'a çarpan motosikletli öldü

Son dakika haberleri: BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, önünde giden TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Ferit Güner (41), hayatını kaybetti.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, önünde giden TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Ferit Güner (41), hayatını kaybetti.

Kaza, Bozüyük ilçesi Muratdere köyü mevkisinde meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesine giden Ferit Güner, kullandığı 34 EKM 114 plakalı motosikletle önündeki Nasip Güneş yönetimindeki 16 TT 814 plakalı TIR'a çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Güner, hayatını kaybetti. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güner'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Nasip Güneş ise ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Bozüyük, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: TIR'a çarpan motosikletli öldü - Son Dakika

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