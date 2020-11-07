Gelen narkotik ekibi, yangın tüplerini açtıklarında 18 kilo 200 gram eroin, 1500 euro ve 600 dolar buldu. Sürücü Ü.N., gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde TEM Otoyolu 'nda arızalanan TIR'da polisin şüphe üzerine yaptığı aramada yangın tüpleri içine gizlenmiş 18 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Dağlık Karabağ'a yaklaşan Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı

Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz

Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti

Koronavirüs testi pozitif çıkan başkan, iki günde 500 kişi tarafından aranınca isyan etti