Son dakika haberi... TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

29.06.2022 19:33
Son dakika haberi... TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE'de, TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Adalı (63) hayatını kaybetti.

DÜZCE'de, TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Adalı (63) hayatını kaybetti. Kazanı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 17.00 sıralarında D-655 Karayolu Konuralp mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine giden Turgay Veli yönetimindeki 41 AGL 001 plakalı TIR önünde aniden sol şeride geçen elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Adalı'ya çarptı. Kazada, Adalı TIR'ın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Adalı'nın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, elektrikli bisiklet sürücüsünün TIR'ın önüne geçtiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

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