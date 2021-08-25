TIR'ın çarptığı 14 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Ağrı Doğubayazıt karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde yaşayan Elif Nur Çetin, otlattığı hayvanları karayolunun karşısına geçirmek isterken plakası henüz öğrenilemeyen Reşat Kirdük'ün kullandığı TIR'ın altında kaldı. Kazada Elif Nur hayatını kaybederken, olay yerine gelen jandarma ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

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