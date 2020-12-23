Son dakika haberi: TIR sulama kanala uçtu: 1 ölü - Son Dakika

AKSARAY'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan TIR'ın sürücüsü Remzi Özkişi (45) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5746 Sokakta meydana geldi. Remzi Özkişi yönetimindeki 68 BD 060 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçtu. Kazada yaralanan ve baygınlık geçiren sürücü Özkişi, AFAD ve UMKE tarafından araç içinden çıkartılıp ambulansı alındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özkişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR ise sulama kanalından vinçle çıkarıldı.

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