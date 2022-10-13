TIR'DA ÇIKAN YANGIN, ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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TIR'DA ÇIKAN YANGIN, ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

13.10.2022 17:05

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi Korudağ mevkiinde mobilya yüklü TIR'da yangın çıktı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi Korudağ mevkiinde mobilya yüklü TIR'da yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakika süren müdahalesi sonrasında yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü.

Korudağ mevkiinde Recep Pala yönetimindeki mobilya yüklü TIR'ın kabin bölümünde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü TIR'ı sağa çekip, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yolun yakınında bulunan ormana sıçramadan, yaklaşık 30 dakikada söndürüldü. Yangında TIR'ın kabin bölümü kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: DHA

Gelibolu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'DA ÇIKAN YANGIN, ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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