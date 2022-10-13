Korudağ mevkiinde Recep Pala yönetimindeki mobilya yüklü TIR'ın kabin bölümünde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü TIR'ı sağa çekip, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yolun yakınında bulunan ormana sıçramadan, yaklaşık 30 dakikada söndürüldü. Yangında TIR'ın kabin bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Gelibolu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TIR'DA ÇIKAN YANGIN, ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.