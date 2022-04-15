Tire'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Tire'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

15.04.2022 20:37

Tire'deki bir alışveriş merkezinde deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Tire'deki bir alışveriş merkezinde deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Tire Kaymakamlığı, Tire Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Tire Arama Kurtarma Derneği (TAKED) ekiplerinin katılımıyla Faik Tokluoğlu Bulvarındaki bir alışveriş merkezinde deprem ve yangın sonrası arama kurtarma senaryosu canlandırıldı.

Tatbikat sonrasında TAKED yetkilileri Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) mobil uygulaması hakkında site sakinlerini bilgilendirdi.

Tire'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
Tire'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
Tire'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tire'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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