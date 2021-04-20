Tire Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün son 2 ayda yaptığı koordineli operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son 2 ayda uyuşturucu madde kullanan, bulunduran aracılık yapan, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapan şahıslara yönelik toplam 34 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda toplam 50 kişi gözaltına alınırken toplam 1 kilo esrar, 100 sentetik hap ve 95 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Tire'de son 2 ayda 34 uyuşturucu operasyonunda 50 kişi yakalandı - Son Dakika