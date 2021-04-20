Son dakika haberi: Tire'de son 2 ayda 34 uyuşturucu operasyonunda 50 kişi yakalandı - Son Dakika

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün son 2 ayda yaptığı koordineli operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.

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