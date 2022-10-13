Tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

13.10.2022 18:55

Tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti Aldığı yiyecekleri evine götüremedi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karşıya geçemeye çalışan şahıs, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Aldığı yiyecekleri evine götüremedi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karşıya geçemeye çalışan şahıs, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 RZ 202 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Gültekin'e çarptı. Talihsiz adam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Gültekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, inceleme yaptı. Gültekin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Tırın şoförü de gözaltına alındı. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden Gültekin'in aldığı yiyeceklerde etrafa dağıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Erkilet, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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