Son dakika haberi... Tırın dorsesinde çıkan yangını sanayi sitesi yangın söndürme ekibi söndürdü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sanayi sitesinde park halindeki tırın dorsesinde çıkan yangına müdahalede itfaiye ekipleri gecikince alevler sanayi sitesinin yangın söndürme ekibi tarafından söndürüldü.

Yangın, Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği'ne bağlı tır tamir için sanayi sitesine getirildi. İsmi öğrenilemeyen tır sürücüsü aracın dorsesini onarım ve bakım için tamirhanelerden birine bıraktı. Bu sırada dorseden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede dorsenin plastik olan bölümlerini sardı. Durumu gören esnaflar Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Ancak ekipler gecikince bu defa devreye sanayi sitesinin yangın söndürme ekibi girdi. Ellerindeki mevcut itfaiye aracı ile dükkanın önüne gelen ekipler alevlere müdahale ederek, yangını diğer dükkanlara sıçramadan söndürdü. Yangın yaklaşık 10 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın söndürüldükten sonra olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Yangının ardından çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR