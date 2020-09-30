Son dakika haberi: Tırın üzerinde düşen kepçe kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Tırın üzerinde düşen kepçe kazaya neden oldu: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde tır üzerindeki kepçenin düşmesiyle karşı yönden gelen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Son dakika haberi: Tırın üzerinde düşen kepçe kazaya neden oldu: 1 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde tır üzerindeki kepçenin düşmesiyle karşı yönden gelen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, D-750 karayolu Körlübeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Önder Erdem idaresindeki 06 EY 6402 plakalı tır üzerindeki paletli kepçe ile seyir halindeyken, kepçenin kaymasıyla yola savruldu. Yola düşen kepçe karşı yönden seyir halinde olan Adem Küçükdalak (30) idaresindeki 42 DJK 40 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Adem Küçükdalak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Küçükdalak'ın hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Son dakika haberi: Tırın üzerinde düşen kepçe kazaya neden oldu: 1 yaralı

Tarsus, Mersin, Kaza, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Tırın üzerinde düşen kepçe kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika

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