Son dakika haberi: Tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

26.03.2022 00:28
Son dakika haberi: Tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kırşehir'de tırla çarpışan minibüsün şoförü yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de tırla çarpışan minibüsün şoförü yaşamını yitirdi.

Kırşehir- Aksaray kara yolunda Emin Ç'nin kullandığı 40 BA 554 plakalı tır ile Metin T. idaresindeki 40 AAT 540 plakalı minibüs Kesikköprü mevkiinde çarpıştı.

Devrilen minibüsün şoförü Metin T, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan tır şoförü Emin Ç. kaza yerinde sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırşehir Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Metin T'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kırşehir Valisi Akın şampiyon sporcuyu tebrik etti Kırşehir Valisi Akın şampiyon sporcuyu tebrik etti Son dakika haberi: DSİ Kırşehir'de 19 yılda 36 tesisle 628 milyon liralık yatırım yaptı Son dakika haberi: DSİ Kırşehir'de 19 yılda 36 tesisle 628 milyon liralık yatırım yaptı

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
21:52 Özel yurtta öğrenciye şiddet uygulamıştı! Görevli tutuklandı
21:45 Haaland Manchester City'den gelen teklifi reddetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 00:41:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement