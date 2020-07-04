Son dakika haberi... Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bolu'nun Gerede ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu D-170 karayolu Aktaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması nedeniyle ulaşımın iki şeritten sağlandığı D-1750 karayolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Kadir Çibasmaz yönetimindeki Tofaş marka 67 EC 375 plakalı otomobil, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Mustafa M. idaresindeki 19 AF 430 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, hurdaya dönen otomobillin sürücüsü Kadir Çibasmaz sıkıştığı araçta hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkiyle yol kenarına savrulan tır sürücüsü ve yanında bulunan Mustafa C. isimli vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Kadir Çibasmaz'ın cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU