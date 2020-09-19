Son dakika haberi: Tırmandığı korkuluk demiri koluna saplanan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Dengesini kaybedince demir korkuluk koluna saplanan Derin, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince korkuluk kesilerek kurtarıldı.

Osmaniye 'de tırmandığı demir korkuluk koluna saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu