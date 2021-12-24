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Son dakika haberi... 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı

24.12.2021 11:06

Gelen son dakika haberlerine göre 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 27 ilde başlatılan 'Tırpan' kod adlı operasyonun...

'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı

İSTANBUL - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 27 ilde başlatılan 'Tırpan' kod adlı operasyonun İstanbul ayağında 9 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca bu sabah saatlerinde çıkar amaçlı suç örgütlerine ve mafya tipi yapılanmalara yönelik İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'ın da aralarında olduğu 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma", "Tefecilik", "Tehdit" suçlarını gerçekleştiren 13 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 28 suç grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 389 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Adı geçen illerdeki ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Tırpan' kod adı verilen operasyonun İstanbul ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde faaliyet gösteren, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne operasyon başlatıldı.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "yağma", "Yağma Amaçlı Tehdit" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarına karıştıkları tespit edilen, liderliğini E. B. isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

Son dakika haberi... 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı
Son dakika haberi... 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı
Son dakika haberi... 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, İstanbul, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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