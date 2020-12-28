Son dakika haberi... TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi."
28.12.2020 11:45
Son dakika haber: TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi."
Yönetim Kurulu, Tisk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: 'Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi.' - Son Dakika
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