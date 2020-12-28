TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: 'Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi.' - Son Dakika

Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an