Son dakika haberi! Tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı

12.07.2022 03:11

Son dakika haber... - Tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı Arjantin'de tiyatro gösterisi için kaldırımda sıra bekleyenlerin arasına aracın dalması sonucu 3'ü ağır 23 kişi yaralandı.

- Tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı

BUENOS AIRES - Arjantin'de tiyatro gösterisi için kaldırımda sıra bekleyenlerin arasına aracın dalması sonucu 3'ü ağır 23 kişi yaralandı.

Arjantin'in Mendoza eyaletinde yer alan Godoy Cruz kentinde bulunan Plaza Tiyatrosu önünde sıra bekleyen seyircilerin arasına otomobil daldı. Kazada 3'ü ağır toplam 23 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kaza anına ait görüntülerde ise, aracın geri geri hızla kaldırımdakilerin arasına daldığı ve tiyatronun içerisine daldığı görüldü.

Aracın sürücüsünün engelli bir kişi olduğu belirtilerek, sürücünün gazla frenin yerini karıştırdığı üzerinde duruluyor. Plaza Tiyatrosu'ndaki oyunlar ise çarşamba gününe kadar askıya alındığı açıklandı.

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Kaynak: İHA

Arjantin, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tiyatro için sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: 23 yaralı - Son Dakika
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