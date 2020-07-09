Son dakika haberi... Tiyatrocular sosyal deneyle doğru maske kullanımını anlattı - Son Dakika

Son dakika haberi... Tiyatrocular sosyal deneyle doğru maske kullanımını anlattı

Son dakika güncel haberi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirlere dikkati çekmek ve maske takılması konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirlere dikkati çekmek ve maske takılması konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptı.

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İzmit'in en işlek caddelerinden yürüyüş yolunda gerçekleştirilen sosyal deneyde, tulum giyen ve maske takan şehir tiyatrosunun 2 oyuncusu, maskesiz veya doğru şekilde takmayan vatandaşın önüne sedye koydu. Başka bir tiyatrocu ise elindeki megafon ile vatandaşı sağlığı için maskesini doğru bir şekilde takması konusunda uyardı. Vatandaşlar ise şaşkınlık içinde hemen maskelerini taktı.

Maskesiz veya maskeyi doğru takmayan vatandaşların sosyal deneye verdiği tepkilerde birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yönetmenliğini Erdoğan Cengiz'in yaptığı sosyal deneyde oyuncular Semih Eraslan, Deniz Akıncı ve İsa Karslı görev alırken, genel sanat yönetmeni Aydın Sigalı da sosyal deneyi yakından takip etti.

Doğru maske kullanımına dikkat çekmek için yapılan sosyal deneyden sonra görüşlerini dile getiren Sigalı, "Bu salgından kurtulabilmek için çok basit üç kural var. Maske takacağız, mesafeyi koruyacağız ve hijyene dikkat edeceğiz. Bunun için bir sosyal deney uyguladık. Halkın dikkatini çekmeye çalıştık. Bu çok basit üç kurala uyduğumuz müddetçe emin olun bu salgından kurtulacağız." dedi.

Emekli Şükrü Varol (70), sosyal deneyin çok güzel bir farkındalık çalışması olduğunu belirterek, "Koronavirüs salgınından kurtulmak için mümkün olduğu kadar evden çıkmayacağız. Çıktığımızda da maskemizi takacağız." diye konuştu.

Bilal Tural da "Maske kullanıldığında kişi kendini de koruyor. Tahir Başkanımızdan oldukça memnunuz, virüs salgınında çalışmalara büyük destek verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Koronavirüs salgının ilk başladığı dönemde maske kullanımına dikkat edildiğini ancak son dönemlerde halkta bir rehavet oluştuğunu anlatan Muhammet Furkan Şenkaranfil de "Aslında maskeyi doğru takmamak bir vebaldir. Kişinin kendisini korumuyor olsa bile diğer insanları koruması ve vebal altına girmemesi için maske kullanması şart." ifadelerini kullandı.

Ergün Örgü de "Buradaki sosyal deney gerçekten çok iyi bir uygulama, benim de biraz önce maskem çenemde idi ama buradaki durumu görünce aklım başıma geldi ve maskemi düzelttim." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Koronavirüs, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tiyatrocular sosyal deneyle doğru maske kullanımını anlattı - Son Dakika

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