Son dakika haberi: TMO'nun kayısı alımına başlaması Malatya'da sevinç yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımına başlayacağını açıklaması Malatya'da üreticileri sevindirdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incir, kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısının da ilave edileceğini açıkladığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısının ardından verdiği müjde sonrası Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli bizi aradı ve TMO'nun kayısı alımına başlayacağını ifade etti. Malatya'mıza, Malatya çiftçimize, üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti iktidarları döneminde çiftçiye büyük destekler verildiğini aktaran Çalık, "Kayısımızın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımının gerçekleştirilmesi çiftçimize büyük katkı sağlayacak. Değerli hemşehrilerimin beklediği, bizlerin de uzun süredir girişimlerde bulunduğumuz bu hususun neticelenmiş olması mutluluk verici. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından kayısımız gerçek değerini bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli bir adım"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise kayısının Malatya ekonomisi, üreticisi ve tüccarı için önemli olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, "Kayısıya emek veren tüm kesimlerin bir süredir beklediği müjdeli haberi dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdi. TMO'nun kayısı alımı yapacak olması önemli bir adımdır. Kayısı üreticilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz. Talebimiz üzerine süreci takip eden siyasilere de MTSO yönetim kurulu ve üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunarım." açıklamasında bulundu.