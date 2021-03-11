Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Arabuluculuk bir kazan-kazan yöntemidir" - Son Dakika

Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Arabuluculuk bir kazan-kazan yöntemidir"

11.03.2021 21:09

Son dakika gelişmesine göre TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Arabuluculuk bir kazan-kazan yöntemidir" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: " Eskiden yıllar süren davalar, günler-haftalar içinde bitti" " Arabuluculuğun iş dünyasında yaygınlaşması için büyük gayret sarf ediyoruz" Türkiye Odalar...

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Arabuluculuk bir kazan-kazan yöntemidir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

" Eskiden yıllar süren davalar, günler-haftalar içinde bitti"

" Arabuluculuğun iş dünyasında yaygınlaşması için büyük gayret sarf ediyoruz"

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hukuk sisteminin sadece devletin değil ekonominin de temel direği olduğuna değinerek, "Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse, o ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Ayrıca çok beğendiğim bir söz var; 'Adalet, kutup yıldızı gibidir, yerinde durur. Geri kalan her şey onun etrafında döner.' İşte bu yüzden, adalet terazisinin dengesini korumalıyız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açılış törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmasında dosya yükü artmış yargı sisteminin yavaş işleyişine ve açılışı yapılan Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Merkezi'nin önemine değindi.

"Hukuk dünyası ile iş dünyasını bir araya getirdik"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak, her zaman şikayet edilen konuların başında aşırı dosya yükü sebebiyle yargı sisteminin yavaş işlemesi geldiğini belirterek, "Adalet Bakanımız Gül, burada önemli yapısal reformlara imza attı. Alternatif çözüm yollarının devreye girmesini sağladı. 2013'ten bu yana ihtiyari olarak uygulanmakta olan arabuluculuk sistemi, iş uyuşmazlıklarında zorunlu olarak uygulamaya başladı. Daha sonra ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında da arabuluculuk zorunlu hale geldi. Bu süreçte Bakanımızla birlikte Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da ve İzmir'de pek çok etkinlik düzenledik. Hukuk dünyası ile iş dünyasını bir araya getirdik, birbirimizi daha iyi anlamaya başladık" dedi.

"Arabuluculuk bir kazan-kazan yöntemidir"

Söz konusu bu birliktelik sayesinde arabuluculuk sisteminin kullanımının her geçen gün arttığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "7 yılda buraya gelen dosya sayısı yaklaşık 1,6 milyon oldu. İş dünyamız için önem taşıyan, çalışma hayatına ilişkin konulardaki başvuru sayısıysa 1 milyona yaklaştı. ve bunların %69'u, anlaşmayla sonuçlandı. Eskiden yıllar süren davalar, günler-haftalar içinde bitti. Yani adalete erişim hızlandı. Hep söylediğim gibi; 'Arabuluculuk bir kazan-kazan yöntemidir, toplumsal barışa da katkı sağlar' Zira insanlar, zaman kaybından ve maddi anlamda kendilerini yıpratan uzun süreçten, yargı sistemimiz ise önemli bir iş yükünden kurtuldu. Böylece mağduriyetler azaldı, adalet duygusu güçlendi. Uygulamadaki tüm bu güzel sonuçlar, yapılan reformun doğru ve yerinde bir adım olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Sonra biz bunu unuttuk, Avrupa bizden alıp geliştirdi"

Türk halkının arabuluculuk konusuna yabancı olmadığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Asırlar önce bizim ecdadımız, bunu uygulamaya başlamıştı. Oda-Borsa camiamızın temelini oluşturan Ahilikte, ticari ihtilafları Ahiler çözerdi. Sonra biz bunu unuttuk, Avrupa bizden alıp geliştirdi. Sağ olsun Adalet Bakanımız, bu işe sahip çıktı. Bu işin mimarı olan Adalet Bakanımız Gül'e, Bakan Yardımcılarımıza, ilgili Genel Müdürlerimize ve Daire Başkanımıza, bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. Başta arabuluculuk olmak üzere, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ülkemizde gelişmesi için, TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak biz her türlü desteği veriyoruz. Arabuluculuğun iş dünyasında yaygınlaşması için büyük bir gayret sarf ediyoruz. İşte bu kapsamda, üyelerimize arabuluculuk alanında hizmet sunmak ve eğitimler vermek amacıyla TOBBUYUM'u kurduk. Bugün de sizin katılımınızla açılışını gerçekleştiriyoruz. TOBBUYUM'da Cemil Çiçek Başkanımızın da bilgi ve tecrübelerinden orada istifade edeceğiz. Bu işe inandığı, liderlik ettiği için huzurlarınızda kendisine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Üyelerimizin, mahkeme yerine tahkime giderek, en geç 5 ayda çözüme kavuşması için, Med-Arb sistemini de hayata geçirdik"

TOBBUYUM ile TOBB'A bağlı 29 odanın da Arabuluculuk ve Tahkim Merkezleri ile TOBB üyelerine hizmet verdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Gün geçtikçe daha çok Odamızın da bu hizmeti vermeye başlayacağına inanıyorum. Üyelerimize bu hizmetleri verirken de hukuk camiasının kıymetli arabulucuları ile çalışacağız. Buradan hem TOBBUYUM'un, hem de Odalarımızdaki Arabuluculuk ve Tahkim Merkezlerinin kapısının, tüm arabuluculara açık olduğunu da söylemek istiyorum. Ticari uyuşmazlıkta arabuluculukla anlaşamayan üyelerimizin, mahkeme yerine tahkime giderek, en geç 5 ayda çözüme kavuşması için, Med-Arb sistemini de hayata geçirdik. Böylece iş dünyamız, hem daha hızlı, hem de daha ucuza, anlaşmazlıklarını çözmüş olacak. Burada da 1991'den bu yana TOBB Tahkim Divanı ile üyelerimize hizmet sunuyoruz. Ayrıca İstanbul'un tüm bu coğrafyanın tahkim merkezi olması vizyonuyla kurduğumuz İstanbul Tahkim Merkezinin de önemli bir misyonu yerine getireceğine de inanıyoruz. Özetle; TOBBUYUM, TOBB Tahkim, İstanbul Tahkim Merkezi ve 29 Odamızdaki Arabuluculuk ve Tahkim Merkezleri ile arabulucularımızın desteğiyle her zaman üyelerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hukukun yalnızca devletin değil ekonominin de temel direği olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hukuk güçlü olursa, insanların birbirine, kurumlara ve sisteme olan güveni artar. Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse, o ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Esasında bizim kültürümüzde de, inancımızda da, hukukun yeri zaten çok çok önemli. Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan bir milletiz. Ayrıca çok beğendiğim bir söz var: 'Adalet, kutup yıldızı gibidir, yerinde durur. Geri kalan her şey onun etrafında döner' İşte bu yüzden, adalet terazisinin dengesini korumalıyız. Etkin, hızlı ve sağlıklı çalışması için gereken her adımı atmalıyız. Hukuk sistemimizi daha sağlıklı ve daha iyi işler hale getirme konusunda ne kadar başarılı olursak, ülkemiz ve ekonomimiz de o kadar güçlü olur. Mevcut arabulucuların belirli konularda uzmanlaşmaları amacıyla uygulamaya aldığınız uzmanlık eğitimlerini önemli görüyoruz. Yine arabuluculuk müessesinin kalitesinin korunması, arabuluculuk merkezlerinin kurumsallaşması açısından şuan hazırlığı devam eden Arabuluculuk yasa tasarının kanunlaşması bekliyoruz. Uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanları, ülkemizin yatırım cazibesini artıracak unsurlardır. İşte bu sebeple, arabuluculuğun yurtdışında da geçerli olması için, şuan mecliste olan Singapur Sözleşmesi'nin yasalaşmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Açılış törenine çok sayıda TOBB yetkilisi ve Adalet Bakan Yardımcıları, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da katıldı.

Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk bir kazan-kazan yöntemidir
Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk bir kazan-kazan yöntemidir
Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk bir kazan-kazan yöntemidir
Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk bir kazan-kazan yöntemidir

İstanbul, Türkiye, Adalet, Hukuk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Arabuluculuk bir kazan-kazan yöntemidir' - Son Dakika


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