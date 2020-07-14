Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı

Son dakika haberleri... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu mesajında, ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgularken, milli irade dışında bir seçeneğe asla boyun eğilmeyeceğini ifade etti.

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:


"15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 4. yıl dönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve Allah'ın izniyle unutmayacağız.


Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe de asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.


Milletimizin dirayetiyle, ülkemizi kaba kuvvetle teslim almaya kalkanlara karşı tarihi bir set çekmiştir.


Birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozamayacağı görülmüştür.


Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimiz cesaretle, ferasetle ve inançla vatan savunmasında yer almış ve bu milli direnişle yeni bir destana imza atmıştır.


Fetö terör örgütü mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar ediyoruz.


Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz.


Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız.


Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz." - ANKARA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
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Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
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Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
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Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
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