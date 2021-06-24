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Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'u ağırladı - Son Dakika

Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'u ağırladı

24.06.2021 21:04

Son dakika haberleri... - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'u ağırladı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı'nı Rustam Minnihanov'u ağırladı.

- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'u ağırladı

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı'nı Rustam Minnihanov'u ağırladı.

TOBB İkiz Kuleler, Kabul Salonu'nda TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov'u ağırladı. Ardından ikilinin katılımıyla ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı 'Türkiye ve Tataristan İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı' gerçekleşti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Türkiye ve Tataristan ikili ekonomik ilişkilerine değinerek, "Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin gelişmesine çok önem veriyoruz. İkili ekonomik ve ticari ilişkiler, Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin itici gücünü oluşturmalıdır. Rusya, Türkiye'nin en önemli dış ticari ortaklarından biridir. İş insanlarımız uzun süredir Rusya Federasyonu'nda aktiftir. Ayrıca başarılı ortaklıklar da tesis ettiler. Bunun sonucu olarak, tüm dünyayı sarsan Kovid 19 pandemisine rağmen, 2020 yılında Rusya ile ticaret hacmimiz 22 milyar dolar olarak gerçekleşti. Asıl hedefimiz ise iki ülkenin ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılmasıdır. Ticaret, enerji, müteahhitlik, yatırım ve turizm alanlarında işbirliğimiz, bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Ülkemiz turizmde, Covid salgının getirdiği kısıtlamalar öncesinde, Rusya vatandaşlarının en çok tercih ettiği tatil destinasyonuydu. Bu hafta uçuşların başlamasıyla birlikte, Rusya'dan birçok misafiri ülkemizde ağırlamaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tataristan ile olan ikili ilişkilerimiz, güçlü tarihi ve iktisadi geçmişe dayanıyor"

Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin genişlemesi, Tataristan'la ilişkilerin gelişmesine de büyük katkı sağladığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin genişlemesi, Tataristan'la ilişkilerin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'nun ekonomik açıdan en gelişmiş, en zengin ve refah seviyesi en yüksek bölgelerinden biri. Kazan şehri, zenginlik, kültür ve bilimi bünyesinde barındıran, çok müstesna bir şehir. Kazan Üniversitesi, 200 seneyi aşan, köklü bir geçmişe sahip olup, Rusya'nın en eski 3 üniversitesinden biri. Tolstoy ve Lenin gibi, pek çok ünlü isim, buranın mezunu ya da burada okumuş. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve gelişmesinde, Tataristan kökenli pek çok önemli isim bulunur; Yusuf Akçura, Sadri Maksudi, İsmail Gaspıralı. Ayrıca Türkiye'nin en önemli tarihçileri de tatar kökenlidir; İlber Ortaylı ve Kemal Karpat. Ünlü Tatar Şair Gabdulla Tukay, Türkiye'de de çok tanınır ve sevilir. Onun anısına hem İstanbul hem de Ankara'da şehir merkezinde heykeli ve isminin verildiği bir cadde ve park vardır. Hatta İstanbul'dakinin açılışında, 2012'de, sayın Cumhurbaşkanı Rustem Minnikhanov'da bulunarak, bizleri onurlandırmıştır. Kazan ve İstanbul, kardeş şehirler ilan edilmiştir. Özetle, Tataristan ile olan ikili ilişkilerimiz, güçlü tarihi ve iktisadi geçmişe dayanıyor. Dolayısıyla, Tataristan'la, daha fazla ticaret ve iş birliği yapmak istiyoruz. Tataristan, firmalarımız için önemli yatırım merkezidir. Moskova'dan sonra Tataristan Cumhuriyeti Rusya'da Türk firmalarının en fazla yatırım ve ticaret yaptığı bölgedir. Toplam Türk yatırımları 2,5 milyar dolar civarındadır. Tataristan'da faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketler arasında, Türk firmaları ilk sırada yer alıyor. Bu, bize gurur ve mutluluk veriyor. Bu firmalarından bazıları bugün bizimle birlikteler. Türk sermayesinin Tataristan'da birinci sırada olmasında, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'un katkısı çok büyük. Kendilerine şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Türk müteahhitlik firmaları tarafından 2021 yılı Mayıs sonu itibarıyla Rusya'da toplam 84 milyar dolar tutarında, 2085 proje gerçekleştirildiğini ve 2,5 milyar dolarının Tataristan ile olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Türk müteahhitlik firmaları tarafından 2021 yılı Mayıs sonu itibarıyla Rusya'da toplam 84 milyar dolar tutarında, 2085 proje gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 2,5 milyar doları Tataristan'dadır. Büyük inşaat projelerinde firmalarımız hali hazırda faaliyetlerine devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de yerel ortaklarla yeni projeleri gerçekleştirmeye talibiz. Başka bir deyişle, biz ticaret ve yatırım hacmini daha da artırmak istiyoruz" dedi.

"2020 yılında 25 milyar dolar otomotiv ihracatı yapılmıştır"

Türkiye, Avrupa'nın en büyük ticari araç, beyaz eşya, tekstil ve tarımsal ürün üreticisi olduğunu aktaran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, Avrupa'nın en büyük ticari araç, beyaz eşya, tekstil ve tarımsal ürün üreticisidir. Kovid pandemisine rağmen Türkiye ekonomisi geçen yıl % 1,8, bu sene ilk çeyrekte % 7 büyümüştür. İhracatımız bu yıl ilk 5 ayda yüzde 38 artışla 85 Milyar dolara yükselmiştir. En büyük ihracatçı sektörümüz otomotivdir. 2020 yılında 25 milyar dolar otomotiv ihracatı yapılmıştır. Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 80'i, beyaz eşyanın yüzde 70'i Avrupa'ya ihraç edilmektedir. Yurtdışı müteahhitlikte, dünyanın ilk 250 şirketinden 44'ü Türkiye kökenlidir. Turizm'de dünyanın ilk 10 destinasyonu içindeyiz. Sağlık turizminde de hızla büyüyoruz. 2020 yılında 1 milyon 300 bin yabancı hasta, sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi tercih etti. Rehabilitasyon ve termal sağlık turizmi, büyük gelişme potansiyeline sahiptir. Daha fazla Rusya vatandaşının bu imkanlardan faydalanmasını umuyoruz. Türkiye ile Tataristan arasında her alanda ticaret ve yatırım yapma imkanınız var. Özellikle enerji, petrokimya ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin, Türkiye'deki yatırım imkanlarından faydalanabileceğini düşünüyoruz. Helal pazarına verdiğiniz önemin de farkındayız. Bu bağlamda, helal gıda alanında ortak projeler gerçekleştirebiliriz. Diğer muhtemel iş birliği alanımız ise elektronik ticaret. Rusya dünyanın en hızlı büyüyen e-ticaret ülkelerinden biridir. Türkiye ise e-ihracat konusunda deneyimli ve güvenilir bir ortaktır. Türk markalarımızı Rusya pazarına e-ticaret yoluyla ulaştırmamız ikili ticaretimizi olumlu etkileyecektir. Kısacası biz, her alanda sizlerle birlikte çalışmaya hazırız. Sözlerime son verirken, toplantıya katılan tüm iş insanlarına teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı veren, Hürmetli Cumhurbaşkanı Minnihanov'a şükranlarımızı sunuyorum" değerlendirmelerini yaptı.

Türkiye Tataristan ikili ekonomik ilişkilerini değerlendiren Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, " Bugün Tataristan ve Türkiye iş birliği sözleşmesi faaliyette ve Kazan'da Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosluğu başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kazan'ın Türkiye'deki şehirlerle İstanbul, Ankara, Antalya VE Eskişehir ile kardeş şehir ilişkileri bulunuyor. Tataristan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli ekonomik partnerlerinden birisidir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov eşliğinde Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türk inşaat firması arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi alanındaki iş birliğine dair anlaşma ve gizlilik sözleşmesi imzalandı.

Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'u ağırladı
Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'u ağırladı
Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'u ağırladı
Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'u ağırladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'u ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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