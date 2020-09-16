Son dakika haberi! TOFAŞ'ta koronavirüs testleri negatif

Bir son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta son yapılan koronavirüs testlerinin tümünün negatif olduğu duyuruldu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta son yapılan koronavirüs testlerinin tümünün negatif olduğu duyuruldu. TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, takımın 2020-21 sezonu çalışmaları kapsamında ev sahipliği yapacağı 20. Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda oynayacağı hazırlık maçları öncesinde; A takım sporcuları, teknik ekip ve kulüp personelinin dün rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçtiği kaydedildi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılan testlerde tüm sonuçların negatif çıktığı belirtildi.



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