Son dakika haberi! TOFAŞ'ta koronavirüs testleri negatif

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta son yapılan koronavirüs testlerinin tümünün negatif olduğu duyuruldu.
TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, takımın 2020-21 sezonu çalışmaları kapsamında ev sahipliği yapacağı 20. Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda oynayacağı hazırlık maçları öncesinde; A takım sporcuları, teknik ekip ve kulüp personelinin dün rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçtiği kaydedildi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılan testlerde tüm sonuçların negatif çıktığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:13 - Kaynak: DHA
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