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Son dakika haberi | Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Türk yatırımcıları Togo'ya çağırdı - Son Dakika

Son dakika haberi | Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Türk yatırımcıları Togo'ya çağırdı

04.06.2021 11:36

Gelen son dakika haberine göre Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Türk yatırımcılarını "Batı Afrika'ya açılan kapı" olarak tanımladığı ülkesine davet etti.

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Türk yatırımcılarını "Batı Afrika'ya açılan kapı" olarak tanımladığı ülkesine davet etti.

Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sektörünün temsilcileriyle temaslarda bulunduktan sonra Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşen Dussey, AA muhabirine Türkiye ile Togo arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Dussey, "Afrika ve Togo'da varlık gösteren Türkiye'nin, dünyada iddialı bir güç olduğuna inanıyoruz. Togo'yu 20 Temmuz 2020'de ziyaret eden Türk mevkidaşım Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geldim." dedi.

Çavuşoğlu'nun Togo'ya yaptığı ziyaret sırasında ülkede Türk Büyükelçiliği açılacağına yönelik açıklamasını hatırlatan Dussey, büyükelçiliğin açıldığını belirtti ve bu adımından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Dussey, büyükelçiliğin de açılmasıyla yıl sonunda Türk yatırımcıların Togo'ya yönelmeye başlaması temennisinde bulundu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi tatmin edici boyutta

Türkiye ile Togo arasındaki iş birliğinden memnun olduklarını vurgulayan Dussey, Türkiye'den tahıl ve imalat konusunda faydalandıklarını, Türkiye'nin de Togo'dan kahve ve kakao tedarik ettiğini belirterek "İki ülke arasındaki ticaret hacmi tatmin edici boyutta." değerlendirmesinde bulundu.

Türk yatırımcılarını ülkesinde projeler üretmeye çağıran Dussey, 2020-2025 dönemini kapsayan bir kalkınma planı oluşturduklarını belirterek buna yönelik İstanbullu yatırımcıları Togo'da faaliyetlerde bulunmaya davet etti.

Togo'nun Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye olduğunu ve Afrika'da serbest ticaret pazarı kurulduğunu hatırlatan Dussey, yaklaşık 8 milyon nüfusa sahip Togo küçük bir ülke olmasına rağmen "Togo'ya yatırım yapmanın 300 milyon nüfusa yatırım yapma anlamına" geldiğini kaydetti.

Dussey ayrıca, Togo'nun başkenti Lome'de derin sulara sahip doğal limanların yer aldığını, bunu gözeten birçok uluslararası kuruluşların da merkezlerini burada kurduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda ise Dussey, durumun kontrol altına alındığını belirterek, Afrika ülkelerinin salgından Avrupa, ABD ve Hindistan kadar etkilenmediğine işaret ederek aşılama kampanyasının devam ettiğini ifade etti.

Terörle mücadelede birlik olma çağrısı

Togo'nun bulunduğu Afrika'nın Sahel bölgesindeki terör olayları sorununa da değinen Dussey, Togo'da terör olayları yaşanmadığını ancak güvenlik konusunda tedbirleri elden bırakmadıklarını ifade etti.

Dussey, terörle mücadelenin birlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak terörle mücadele eden Afrika ülkelerinin istihbarat bilgilerini birbirleriyle paylaşabilmesiyle olumlu sonuçlar alınabileceğini kaydetti.

Terörün nasıl ve neden oluştuğu sorularına odaklanıp diyalog oluşturarak terörle mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Dussey, Togo'nun bu anlamda halkına ihtiyaçları konusunda destek vermeye çalıştığını belirtti.

Son dakika haberi | Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Türk yatırımcıları Togo'ya çağırdı
Son dakika haberi | Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Türk yatırımcıları Togo'ya çağırdı
Son dakika haberi | Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Türk yatırımcıları Togo'ya çağırdı
Son dakika haberi | Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Türk yatırımcıları Togo'ya çağırdı

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ankara, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Türk yatırımcıları Togo'ya çağırdı - Son Dakika


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