Son dakika haberi! Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na teşekkür ziyareti - Son Dakika

Tokat'taki berber ve kuaförler, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

Kentte faaliyet gösteren, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri, Eroğlu'nu ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafın yanında yer almasından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Eroğlu, "Berber, kuaför ve güzellik salonlarına çok rahatlıkla gidebilirsiniz. Her türlü temizlik ve hijyen kurallarına uyuluyor. Malzemeleri de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz tek kullanımlık malzemelerdir." dedi.