Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı

17.12.2020 16:36
Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı, System.String[]

Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Zile ilçesi ile İstanbul ve Tekirdağ'da 139 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 543 tabanca mermisi ile tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi.

Ekiplerce 19 zanlı gözaltına alındı.

Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı
Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika


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Son Dakika

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