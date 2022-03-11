Son dakika haberi! Tokat merkezli 4 ildeki "torbacı" operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tokat'ın Turhal ilçesi ile İstanbul, Kayseri ve Tekirdağ'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 636,52 gram bonzai, 45 gram esrar ve 70 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.