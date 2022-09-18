Son dakika haberi: TOKAT ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haberi: TOKAT ORMAN YANGINI

18.09.2022 17:23

Edinilen son dakika haberine göre TOKAT'ta Topçam yaylasında orman yangını çıktı.

TOKAT'ta Topçam yaylasında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Topçam Yaylası Çamlık bölgesindeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat, Erbaa ve Niksar Orman İşletme Müdürlükleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme arazözlerinin de takviye olarak gönderildiği bölgede yangına havadan da helikopterlerle müdahale ediliyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Topçam, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: TOKAT ORMAN YANGINI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: TOKAT ORMAN YANGINI - Son Dakika
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