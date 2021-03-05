TOKAT Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası - Son Dakika

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Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 2 mahalle, 1 köy ile 1 belde, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Tepekışla köyü ve Karayaka beldesinde yarın geceden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Erbaa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Tepekışla köyü ve Karayaka beldesinde 06.03.2021 Cumartesi günü saat 00.01 itibariyle 10 gün süreyle karantina kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.