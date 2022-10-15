TOKAT'TA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

TOKAT'TA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI

15.10.2022 19:45

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Soymaz'ın (33) kullandığı 60 AAN 380 plakalı otomobil Şehit Er Ali Örnek Sokak'tan çıkan Ali Yılmaz (72) yönetimindeki 58 NS 176 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile Mehmet Soymaz'ın kullandığı araçta bulunan Tuğba Soymaz (32), Eslem Zümra Soymaz (6) ve Fatma Zehra Soymaz (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ali Yılmaz sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

YORUMLAR
500
Tokat haber! Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Tokat haber! Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Aydın spor haberi: TFF 3. Lig: Erbaaspor: 0 Efeler 09 SFK: 3 Aydın spor haberi: TFF 3. Lig: Erbaaspor: 0 Efeler 09 SFK: 3
Kaynak: DHA

Ali Yılmaz, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKAT'TA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:28 İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal paylaşımına sert tepki: Zor değil, biraz medeni olun!
22:18 Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı
22:04 Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1
21:47 Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 23:57:09. #1.13#
SON DAKİKA: TOKAT'TA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement