Son dakika haberi... Tokat'ta akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tokat'ta akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)

18.09.2022 23:28
Son dakika haberi... Tokat'ta akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)

Son dakika habere göre 1 KİŞİ ÖLDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDITokat'ta kavak ağacı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve durumu ağır olan Munise Nazik (40) tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tokat'ta kavak ağacı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve durumu ağır olan Munise Nazik (40) tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Nazik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavileri devam eden diğer 3 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Olay sonrası kaçan şüpheli Cemalettin N. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Araştırma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tokat'ta akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tokat'ta akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika
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