Son dakika haberi! Tokat'ta asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Tokat'ta polis ekipleri tarafından kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan ve çalıntı motosikletlerin yakalanması amacıyla uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce 43 ekip, 99 personel ile il genelinde motosikletler üzerinde genel asayiş trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 576 şahıs sorgulandı, 513 motosiklet, 25 otomobil ve 11 motosiklet tamirhanesi kontrol edildi. 49 motosiklet sürücüsü ile 2 otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 51 şahsa 64 bin 590 lira para cezası uygulandı. 6 motosiklet ve 1 otomobil olmak üzere toplam 7 araç trafikten men edildi.