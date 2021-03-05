Son dakika haberi: Tokat'ta bir belde bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Tokat'ta bir belde bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
05.03.2021 19:49
Son dakika haberlerine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir belde, bir köy ve iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir belde, bir köy ve iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda Karayaka beldesi, Tepekışla köyü ile Fatih Sultan Mehmet ve Ertuğrul Gazi mahallelerinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
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