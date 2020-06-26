Son dakika haberi... Tokat'ta bir köyde karantina süresi uzatıldı

Son dakika haberleri: Tokat'ın Zile ilçesinde yani tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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