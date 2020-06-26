Son dakika haberi... Tokat'ta bir köyde karantina süresi uzatıldı
Son dakika haberleri: Tokat'ın Zile ilçesinde yani tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde yani tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı.
Zile Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye bağlı Uzunköy köyünün 12 Haziran'dan itibaren karantina altına alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, köydeki karantina uygulamasının 26 Haziran'dan itibaren 14 gün daha uzatılmasına karar verildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:49 Kaynak: AA
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