Son dakika haberi: TOKAT'TA ÇATI YANGINI - Son Dakika

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TOKAT'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın,17.00 sıralarında Zile ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi, Ergenekon Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Henüz tespit edilemeyen nedenle başlayan ve kısa sürede tüm çatıyı saran alevleri görenler Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale söndürerek dairelere sıçramasını önledi. Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.