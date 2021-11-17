Son dakika haberi! TOKAT'TA HASTANE ÇALIŞANINA YUMRUKLU SALDIRI - Son Dakika

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hasta kabulde görevli Mücahit Eyisoy (30), hasta yakını F.D.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Şikayetçi olan Eyisoy, "Bundan sonraki süreçte yasal olarak hakkımızı savunacağız" dedi.

Olay, önceki gün Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi hasta kabul servisinde yaşandı. Hasta kabul servisine bir yakını için muayene sırası almaya gelen F.D., hastane görevlisi Mücahit Eyisoy ile sıra alma konusunda tartışmaya başladı. Kısa süre sonra sonra F.D., Eyisoy'un bulunduğu alana girerek yumruklu saldırıda bulundu. Eyisoy hastanede tedaviye alınırken, F.D. ise polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hakkını savunacağını ifade eden Mücahit Eyisoy, "Hiç beklemediğim anda oldu. Gelen hastalara hep yardımcı olurken, maalesef bir hasta yakını tarafından darp edildik. İlk başta yakını acile gidiyor. Gözünden dolayı muayene olmaya çalışıyor. Orada da icapçı doktorla tartışıyorlar. Polikliniklere gidip muayene olması gerektiğini söylüyor. Ben de hasta kabulde görevliyim. Hastanın sıraya geçmesini istedim. Önünde 20-25 kişi vardı. Bunun üzerine 'Ben acilden geliyorum. Bana yardımcı olacaksın' diye çıkıştı. Bir çok kez sıraya geçmesi için uyardım. Kapı da açıktı, ben hasta kabulü yaparken bir anda sağ tarafımdan yumruk yedim. Akabinde tekme tokat devam etti. Bize küfürler etti. Maalesef böyle bir olay atlattık. Bundan sonraki süreçte yasal olarak hakkımızı savunacağız" dedi.